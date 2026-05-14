O Corpo de Bombeiros atende, na tarde desta quinta-feira (14), uma ocorrência de queda de costeira na região do Bonete, ao sul de Ilhabela.
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Equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), por meio do serviço náutico, e o helicóptero Águia 22, da Polícia Militar, foram acionados e estão em deslocamento para apoio à ocorrência.
Segundo informações preliminares, um casal foi resgatado e conduzido até a Praia do Bonete. O homem apresenta quadro compatível com afogamento grau 3 (em uma escala que vai até 6), além de diversas escoriações, hipotermia e episódios de vômito, necessitando de remoção aeromédica.
Uma enfermeira que atua na localidade realiza os primeiros atendimentos até a chegada das equipes especializadas. A embarcação do Corpo de Bombeiros também segue para o local em apoio à ocorrência.