A morte da freira brasileira Nadir Santos da Silva, de 45 anos, causou comoção entre religiosos e fiéis após a confirmação de que ela morreu ao tentar salvar outras irmãs durante um acidente no mar, na região da Sicília, no sul da Itália.

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Natural da Bahia e integrante da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, a religiosa foi arrastada pelas ondas após conseguir ajudar outras freiras que estavam em uma área rasa da praia durante um momento de lazer da comunidade religiosa.