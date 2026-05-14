A morte da freira brasileira Nadir Santos da Silva, de 45 anos, causou comoção entre religiosos e fiéis após a confirmação de que ela morreu ao tentar salvar outras irmãs durante um acidente no mar, na região da Sicília, no sul da Itália.
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Natural da Bahia e integrante da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, a religiosa foi arrastada pelas ondas após conseguir ajudar outras freiras que estavam em uma área rasa da praia durante um momento de lazer da comunidade religiosa.
A informação foi confirmada oficialmente pelo Vatican News na última terça-feira (12).
Freira conseguiu salvar companheiras antes de desaparecer
Segundo relatos divulgados pela congregação, o grupo de religiosas foi surpreendido pela força do mar enquanto estava na água.
Como responsável local da comunidade, Irmã Nadir teria agido imediatamente para resgatar as companheiras que estavam sendo levadas pelas ondas.
Após conseguir salvar as outras religiosas, porém, ela acabou perdendo as forças devido ao esforço extremo e submergiu no mar. Uma das irmãs ainda conseguiu retirá-la da água, mas a brasileira já estava inconsciente e não resistiu.
Morte gera homenagens e emoção
A morte da religiosa provocou homenagens de integrantes da Igreja Católica e de fiéis nas redes sociais. Mensagens destacaram a trajetória de dedicação da freira e o fato de ela ter morrido tentando salvar outras vidas.
Religiosos também lembraram o lema escolhido por Irmã Nadir para sua profissão religiosa, inspirado em uma frase de João Paulo II: “O amor me explicou tudo.”
A frase passou a ser compartilhada por membros da comunidade católica como símbolo da entrega e da missão vivida pela religiosa brasileira.
Comunidade religiosa lamenta perda
A congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo lamentou a morte da freira e destacou sua atuação junto à comunidade religiosa. O caso repercutiu entre brasileiros que vivem na Itália e também entre fiéis no Brasil, especialmente na Bahia, estado natal da religiosa.
A tragédia ocorreu em meio a um momento de confraternização da congregação e transformou-se em uma despedida marcada por emoção, fé e homenagens.