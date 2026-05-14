O corpo de Victor Corrêa de Oliveira, de 34 anos, morador de Jundiaí, foi encontrado na última segunda-feira (11), após um afogamento na praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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Segundo o registro oficial, Victor estava na praia acompanhado de um amigo quando os dois foram surpreendidos por uma forte corrente de retorno no início da manhã. O amigo conseguiu sair da água, mas Victor foi atingido por uma onda, desapareceu no mar e foi localizado posteriormente por equipes do Corpo de Bombeiros, já sem sinais vitais.
Ainda conforme o boletim, o trecho onde o afogamento ocorreu não contava com sinalização de perigo ou posto de guarda-vidas próximo, o que teria dificultado o socorro imediato. As circunstâncias da ocorrência devem ser apuradas.
O corpo de Victor foi levado para Jundiaí, onde foi sepultado na manhã desta quarta-feira (13), no Velório Municipal Adamastor Fernandes. Familiares e amigos acompanharam a despedida, marcada por comoção.
O caso reforça o alerta para os riscos das correntes de retorno, fenômeno comum em praias de tombo, que pode arrastar banhistas rapidamente para áreas mais profundas.