O corpo de Victor Corrêa de Oliveira, de 34 anos, morador de Jundiaí, foi encontrado na última segunda-feira (11), após um afogamento na praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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Segundo o registro oficial, Victor estava na praia acompanhado de um amigo quando os dois foram surpreendidos por uma forte corrente de retorno no início da manhã. O amigo conseguiu sair da água, mas Victor foi atingido por uma onda, desapareceu no mar e foi localizado posteriormente por equipes do Corpo de Bombeiros, já sem sinais vitais.