Um ônibus que ia de São José dos Campos para Arraial do Cabo (RJ) foi interceptado por homens fortemente armados, que realizaram um roubo aos doze ocupantes. O assalto ocorreu na sexta-feira (9), na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti (RJ).

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Segundo informações, o veículo foi interceptado por três homens armados com fuzis e pistolas. Os criminosos roubaram os pertences do motorista e dos passageiros, como objetos e malas, incluindo uma bolsa que continha as cinzas da mãe de um passageiro.