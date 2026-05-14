O incêndio que atingiu a sede do Ponto de Cultura Odé da Mata, no Sítio Abra de Dentro, na zona rural de Caraguatatuba, mobilizou moradores, artistas e apoiadores da cultura popular após destruir parte da estrutura do espaço comunitário. O fogo foi registrado na noite do último sábado (9), em um momento em que não havia ninguém no imóvel.
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Segundo a coordenação do espaço cultural, os prejuízos materiais são estimados em cerca de R$ 100 mil, incluindo móveis, eletrodomésticos e estruturas consumidas pelas chamas. Além das perdas físicas, o grupo afirma que o incêndio provocou impactos imateriais, como a suspensão temporária de atividades culturais e o aumento da sensação de insegurança entre os frequentadores.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Caraguatatuba como incêndio em prédio destinado a obra de cultura e dano qualificado com emprego de substância inflamável.
De acordo com os responsáveis pelo espaço, foram encontrados indícios de arrombamento e danos manuais em objetos do imóvel, além de diferentes focos de incêndio dentro da sede. Testemunhas também teriam relatado movimentações suspeitas próximas ao sítio na noite do ocorrido.
Coordenadora cobra investigação rigorosa
A coordenadora da Casa de Cultura Odé da Mata, Gabriela Marotti, cobra investigação rigorosa sobre as circunstâncias do incêndio e destaca a importância do espaço para a comunidade local.
“O território é um espaço de acolhimento, amor e atividades para crianças, adultos e idosos. Estamos mobilizando a comunidade para reconstruir esse lugar e garantir a realização da nossa tradicional Festa de São João”, afirmou.
Mesmo após o incêndio, a organização mantém os preparativos para a 11ª edição da Festa de São João do Odé da Mata, marcada para o dia 25 de julho. Como parte da mobilização, um bingo beneficente será realizado no próximo dia 31, na Casa da Democracia, em Caraguatatuba.
O espaço cultural funciona como referência para ações de educação ambiental, encontros de comunidades tradicionais e oficinas ligadas à cultura popular brasileira, especialmente o maracatu. O grupo destaca que o local também atua na preservação de saberes tradicionais e na valorização da cultura comunitária.
Diante da destruição, o local pede ajuda da população para reconstruir o espaço. O grupo iniciou uma campanha de arrecadação para custear a limpeza e a recuperação das áreas atingidas. Entre as formas de apoio estão doações financeiras, participação em mutirões voluntários e envio de materiais para reconstrução civil.
Interessados em ajudar podem buscar informações pelo perfil oficial do grupo no Instagram (@m.odedamata) ou contribuir pela plataforma Vakinha (clique aqui).