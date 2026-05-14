O incêndio que atingiu a sede do Ponto de Cultura Odé da Mata, no Sítio Abra de Dentro, na zona rural de Caraguatatuba, mobilizou moradores, artistas e apoiadores da cultura popular após destruir parte da estrutura do espaço comunitário. O fogo foi registrado na noite do último sábado (9), em um momento em que não havia ninguém no imóvel.

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Segundo a coordenação do espaço cultural, os prejuízos materiais são estimados em cerca de R$ 100 mil, incluindo móveis, eletrodomésticos e estruturas consumidas pelas chamas. Além das perdas físicas, o grupo afirma que o incêndio provocou impactos imateriais, como a suspensão temporária de atividades culturais e o aumento da sensação de insegurança entre os frequentadores.