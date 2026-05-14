Um homem foi preso e um adolescente apreendido após serem flagrados com uma motocicleta furtada em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (14). A ocorrência aconteceu na avenida João Pessoa, na região do Pedregulho, durante patrulhamento da Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os policiais avistaram uma motocicleta Honda CG 125 sem placa ocupada por dois suspeitos. Ao receberem ordem de parada, eles tentaram fugir em alta velocidade, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.