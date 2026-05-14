Um homem foi preso e um adolescente apreendido após serem flagrados com uma motocicleta furtada em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (14). A ocorrência aconteceu na avenida João Pessoa, na região do Pedregulho, durante patrulhamento da Polícia Militar.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os policiais avistaram uma motocicleta Honda CG 125 sem placa ocupada por dois suspeitos. Ao receberem ordem de parada, eles tentaram fugir em alta velocidade, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta na rua Tenente Andrelino Cornetti e os dois caíram. Um dos suspeitos foi detido no local, enquanto o adolescente de 17 anos correu para uma área de matagal próxima ao AME, sendo localizado posteriormente com apoio de outras equipes policiais.
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente confessou informalmente que ele e o comparsa haviam furtado a motocicleta na madrugada anterior, no bairro São Roque, em Aparecida. O veículo teria sido levado por meio de ligação direta e escondido durante o dia.
Dupla saiu de moto para buscar comida
Ainda segundo o relato policial, os dois saíram novamente com a moto durante a madrugada para buscar comida na casa de um familiar quando acabaram abordados pela PM.
A motocicleta recuperada pertence a um morador de Aparecida, que compareceu ao plantão policial e reconheceu o veículo. Conforme a polícia, a moto estava sem placa e sem retrovisores, além de apresentar sinais de ligação direta.
Um dos envolvidos, de 18 anos, foi preso em flagrante por receptação. Ele alegou ter comprado a motocicleta por R$ 1,2 mil de um desconhecido na cidade de Roseira. Em depoimento, ele admitiu que suspeitava que o veículo pudesse ser produto de crime devido ao baixo valor e às condições da negociação.
O suspeito foi preso em flagrante por receptação e encaminhado ao cárcere, onde permanece à disposição da Justiça.
O adolescente foi liberado ao responsável legal após o registro da ocorrência, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), já que o caso não envolveu violência ou grave ameaça.
A Polícia Civil também apreendeu um celular que estava com um dos suspeitos. O caso foi registrado no plantão policial de Guaratinguetá e será investigado.