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MÚSICA

Mostra Instrumental Brasileira conta com shows gratuitos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Hamilton de Holanda Trio faz se apresenta abrindo a Mostra Instrumental Brasileira
Hamilton de Holanda Trio faz se apresenta abrindo a Mostra Instrumental Brasileira

São José dos Campos recebe a primeira edição da MIB – Mostra Instrumental Brasileira, que começa nesta quinta-feira (14), reunindo oito apresentações gratuitas que exploram a pluralidade e a inovação da cena instrumental nacional.

O evento, que segue até domingo (17), com apresentação de músicos de diferentes gerações e linguagens, reunindo artistas consagrados e novos talentos.

Destaque

A mostra começa às 20h, com a abertura pelo Hamilton de Holanda Trio.

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Reconhecido internacionalmente, Hamilton de Holanda acumula 17 indicações ao Grammy Latino e também já foi indicado ao Grammy Awards, principal premiação da música mundial.

Entre os destaques da carreira está o prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino pelo disco Collab, gravado em parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

Conhecido pelo virtuosismo e pela forte presença de palco, o músico ajudou a reinventar o bandolim brasileiro ao desenvolver um instrumento de 10 cordas, levando a música brasileira a importantes palcos internacionais, como o Jazz at Lincoln Center, o Grand Palais e a Smithsonian Institution.

Programação

As apresentações ocorrem na Praça Colinas, no Shopping Colinas, com uma agenda de diversos estilos da música brasileira.

  • Quinta-feira (14), às 20h: Hamilton de Holanda Trio com jazz ao som de bandolim.
  • Sexta-feira (15), às 20h: O Amaro Freitas Trio apresenta o universo de “Y’Y”, álbum premiado pela APCA em 2024, com forte influência afro-diaspórica
  • Sábado (16), às 16h: O Walmir Gil Quinteto revisita a obra de João Donato sob a ótica do afro latin jazz.  
  • Sábado (16), às 18h: O Vereda Quarteto realiza um concerto dedicado ao centenário de Moacir Santos.  
  • Sábado (16), às 20h: A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ) apresenta o show “Maior” com composições autorais e projeções visuais.
  • Domingo (17), às 16h: Arismar do Espírito Santo e Gabriel Grossi prestam homenagem a Dominguinhos no show “Domingou”.  
  • Domingo (17), às 18h: Chico Oliveira e Trio Nota Jazz convidam o músico Derico para uma apresentação focada em improviso e samba jazz.  
  • Domingo (17), às 20h: O encerramento fica por conta de Salomão Soares e Vanessa Moreno, num show de piano e voz com releituras de grandes compositores.

A Praça Colinas fica no Colinas Shopping, na avenida São João,nº 2.200, Jardim Colinas. Todos os shows têm entrada gratuita.

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