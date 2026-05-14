São José dos Campos recebe a primeira edição da MIB – Mostra Instrumental Brasileira, que começa nesta quinta-feira (14), reunindo oito apresentações gratuitas que exploram a pluralidade e a inovação da cena instrumental nacional.
O evento, que segue até domingo (17), com apresentação de músicos de diferentes gerações e linguagens, reunindo artistas consagrados e novos talentos.
Destaque
A mostra começa às 20h, com a abertura pelo Hamilton de Holanda Trio.
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Reconhecido internacionalmente, Hamilton de Holanda acumula 17 indicações ao Grammy Latino e também já foi indicado ao Grammy Awards, principal premiação da música mundial.
Entre os destaques da carreira está o prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino pelo disco Collab, gravado em parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.
Conhecido pelo virtuosismo e pela forte presença de palco, o músico ajudou a reinventar o bandolim brasileiro ao desenvolver um instrumento de 10 cordas, levando a música brasileira a importantes palcos internacionais, como o Jazz at Lincoln Center, o Grand Palais e a Smithsonian Institution.
Programação
As apresentações ocorrem na Praça Colinas, no Shopping Colinas, com uma agenda de diversos estilos da música brasileira.
- Quinta-feira (14), às 20h: Hamilton de Holanda Trio com jazz ao som de bandolim.
- Sexta-feira (15), às 20h: O Amaro Freitas Trio apresenta o universo de “Y’Y”, álbum premiado pela APCA em 2024, com forte influência afro-diaspórica
- Sábado (16), às 16h: O Walmir Gil Quinteto revisita a obra de João Donato sob a ótica do afro latin jazz.
- Sábado (16), às 18h: O Vereda Quarteto realiza um concerto dedicado ao centenário de Moacir Santos.
- Sábado (16), às 20h: A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ) apresenta o show “Maior” com composições autorais e projeções visuais.
- Domingo (17), às 16h: Arismar do Espírito Santo e Gabriel Grossi prestam homenagem a Dominguinhos no show “Domingou”.
- Domingo (17), às 18h: Chico Oliveira e Trio Nota Jazz convidam o músico Derico para uma apresentação focada em improviso e samba jazz.
- Domingo (17), às 20h: O encerramento fica por conta de Salomão Soares e Vanessa Moreno, num show de piano e voz com releituras de grandes compositores.
A Praça Colinas fica no Colinas Shopping, na avenida São João,nº 2.200, Jardim Colinas. Todos os shows têm entrada gratuita.