São José dos Campos recebe a primeira edição da MIB – Mostra Instrumental Brasileira, que começa nesta quinta-feira (14), reunindo oito apresentações gratuitas que exploram a pluralidade e a inovação da cena instrumental nacional.

O evento, que segue até domingo (17), com apresentação de músicos de diferentes gerações e linguagens, reunindo artistas consagrados e novos talentos.

Destaque

A mostra começa às 20h, com a abertura pelo Hamilton de Holanda Trio.