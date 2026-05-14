A Justiça tornou réu o homem acusado de matar e enterrar a namorada em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. André Luiz Apolinário, que está preso, virou réu pela morte de Cássia Kerolin de Souza Elias, 27 anos.

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Segundo a denúncia do Ministério Público, após matar a namorada no bairro do Rio do Ouro, em Caraguatatuba, André responderá por feminicídio qualificado e ocultação de cadáver.