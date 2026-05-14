A Justiça tornou réu o homem acusado de matar e enterrar a namorada em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. André Luiz Apolinário, que está preso, virou réu pela morte de Cássia Kerolin de Souza Elias, 27 anos.
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Segundo a denúncia do Ministério Público, após matar a namorada no bairro do Rio do Ouro, em Caraguatatuba, André responderá por feminicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A denúncia contra ele, oferecida pelo promotor Renato Queiroz de Lima, foi aceita pela Justiça na terça-feira (12) e aponta que o réu agiu com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
André foi preso temporariamente no dia seguinte ao corpo da vítima ser encontrado enterrado dentro de um barraco de madeira.
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Discussão acabou em morte
O MP informou que, em 19 de fevereiro deste ano, durante uma discussão entre o casal, o homem usou um objeto contundente para acertar a mulher na cabeça repetidas vezes. Com a consumação do feminicídio, ele cavou um buraco e ocultou o corpo da vítima.
Segundo o promotor Renato Lima, o acusado agiu de surpresa e se aproveitou da diferença de força física entre ele e a namorada para cometer o crime. O réu deverá ser submetido ao Tribunal do Júri, conforme pedido da promotoria.
A defesa de André Luiz Apolinário não foi localizada. O espaço segue aberto para a manifestação.