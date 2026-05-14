A ação rápida de um segurança de quiosque evitou um assalto na praia do Indaiá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (13). Dois homens foram presos em flagrante após tentarem roubar funcionários e um cliente nas proximidades do estabelecimento.
O crime
Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no Quiosque 31, conhecido como “Quiosque da Sônia”, na avenida Geraldo Nogueira da Silva. As vítimas relataram que os suspeitos se aproximaram de maneira agressiva. Um deles carregava um pedaço de madeira, enquanto o outro mantinha a mão na cintura, simulando estar armado.
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Durante a abordagem, uma das vítimas começou a pedir socorro, chamando a atenção do segurança do quiosque. O funcionário saiu do estabelecimento e confrontou verbalmente os suspeitos, impedindo que o crime fosse consumado. Os dois homens fugiram do local em direção à faixa de areia da praia.
Terceira vítima
Pouco depois, policiais militares localizaram a dupla cerca de 150 metros do quiosque. No momento da abordagem, eles tentavam roubar um terceiro homem que caminhava sozinho com uma bicicleta.
Prisão
Os suspeitos, identificados como Weslley Alcantara da Matta e Rodolfo de Oliveira Correa, foram levados para a delegacia e tiveram a prisão em flagrante decretada por tentativa de roubo qualificado. Eles não foram interrogados por estarem possivelmente sob efeito de drogas.
Ainda conforme a Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança ajudaram a confirmar a dinâmica da ação criminosa. Um pedaço de madeira utilizado na tentativa de intimidação também foi apreendido.
Ambos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.