A ação rápida de um segurança de quiosque evitou um assalto na praia do Indaiá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (13). Dois homens foram presos em flagrante após tentarem roubar funcionários e um cliente nas proximidades do estabelecimento.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no Quiosque 31, conhecido como “Quiosque da Sônia”, na avenida Geraldo Nogueira da Silva. As vítimas relataram que os suspeitos se aproximaram de maneira agressiva. Um deles carregava um pedaço de madeira, enquanto o outro mantinha a mão na cintura, simulando estar armado.

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