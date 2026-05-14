A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta para o aumento do golpe do falso emprego, prática em que criminosos usam vagas falsas para obter dinheiro, documentos e dados bancários de candidatos.

O golpe

Os golpistas se passam por recrutadores e por falsas agências de emprego por meio de WhatsApp, e-mail e redes sociais. As ofertas costumam prometer salários acima da média e processos seletivos simplificados para atrair vítimas.

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