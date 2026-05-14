14 de maio de 2026
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ALERTA

Golpistas simulam vagas de emprego para roubar dados e dinheiro

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta para o aumento do golpe do falso emprego, prática em que criminosos usam vagas falsas para obter dinheiro, documentos e dados bancários de candidatos.

O golpe

Os golpistas se passam por recrutadores e por falsas agências de emprego por meio de WhatsApp, e-mail e redes sociais. As ofertas costumam prometer salários acima da média e processos seletivos simplificados para atrair vítimas.

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Após o primeiro contato, os criminosos podem solicitar pagamentos para supostos cursos, exames admissionais e taxas de contratação, além de pedir documentos pessoais e informações bancárias.

De acordo com a Febraban, também há casos em que os golpistas pedem assinaturas digitais durante o falso processo seletivo para acessar dados pessoais e financeiros das vítimas.

Alerta

A entidade orienta candidatos a confirmar a autenticidade das vagas nos canais oficiais das empresas, desconfiar de promessas de altos salários com poucas exigências e evitar compartilhar documentos e dados bancários antes da confirmação da contratação.

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