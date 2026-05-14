O corpo do escritor, professor, poeta e engenheiro Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, 87 anos, será velado e sepultado nessa sexta-feira (15), em Taubaté. Ele morreu na quarta-feira (13) após complicações de saúde.

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Reconhecido por suas poesias e seus livros técnicos, Pedro Luiz era dono na cadeira de nº 5 da Academia Taubateana de Letras, cujo patrono é Felix Guisard Filho.