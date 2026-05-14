O corpo do escritor, professor, poeta e engenheiro Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, 87 anos, será velado e sepultado nessa sexta-feira (15), em Taubaté. Ele morreu na quarta-feira (13) após complicações de saúde.
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Reconhecido por suas poesias e seus livros técnicos, Pedro Luiz era dono na cadeira de nº 5 da Academia Taubateana de Letras, cujo patrono é Felix Guisard Filho.
De acordo com informações da família, o velório ocorrerá no Memorial Sagrada Família, na rua Prof. Luiz Augusto da Silva, 55, no Centro de Taubaté, na sexta-feira (15), das 11h às 14h30.
O sepultamento está marcado para as 15h, no mesmo dia, no Cemitério da Venerável Ordem Terceira, na Praça Anchieta, 345, no Centro de Taubaté.
De acordo com informações, ele sentiu uma forte dor no peito e foi levado ao hospital, mas não resistiu. “Perdemos um poeta”, disse uma conhecida do autor.
Natural de Taubaté e cidadão com legado internacional, Pedro Luiz foi um dos pilares da Engenharia e da Gestão da Qualidade no Brasil. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
Pedro Luiz deixa esposa, filhos, netos e um exército de alunos e admiradores de sua mente brilhante e coração poético.
Carreira
Pedro Luiz Neto nasceu em Taubaté e formou-se em Engenharia Aeronáutica pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), com doutorado na área. Era professor aposentado da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo) e foi professor titular da Universidade Paulista (pós-graduação em Engenharia de Produção).
Também presidiu a Abepro (Associação Brasileira de Engenharia de Produção), de 1986 a 1990. E foi diretor-presidente da Fundação Vanzolini, de 1992 a 1997.
Ganhou diversos prêmios na área de Qualidade e realizou projetos de educação à distância. É autor dos livros técnicos nas áreas de Probabilidades, Estatística, Análise Estatística da Decisão e Administração com Qualidade. Também é acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade.
Para além dos cálculos e processos, Pedro Luiz era um homem das letras. Desde 2012, ocupava a cadeira nº 5 da Academia Taubateana de Letras, cujo patrono é Felix Guisard Filho. Deixa um legado literário de 11 livros de poesias, além de diversos livros técnicos que formaram gerações de engenheiros. Foi também um entusiasta do xadrez, tendo presidido o Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro.
É autor dos livros de poesia: “Abertura é Abertura”, “Nova Lira Velha”, “Trovas e Sonetos”, “O Poeta Amuado”, “A Fernando”, “Salve a Reeleição!”, “Hoje tem Goiabada?”, “O Afanador de Galináceos”, “O Poeta Eletrônico” (coletânea de poesias disponibilizadas pela internet desde 2001).
Foi ainda coordenador do livro “Os Oliveira Costa de Taubaté”, de autoria de Carmo Chagas, de 2009. Foi empossado como membro titular, na Academia Taubateana de Letras, no dia 7 de dezembro de 2012.