A FVE (Fundação Valeparaibana de Ensino) encerrou 2025 com superávit de R$ 8,88 milhões em suas finanças, de acordo com balanço financeiro da instituição. A Fundação é mantenedora da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), dos Colégios Univap e do Parque Tecnológico Univap.

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O saldo positivo veio após déficit de R$ 995 mil em 2024, que por sua vez ocorreu após sequência de resultados positivos. Em 2023, o superávit foi de R$ 1,92 milhão, enquanto, em 2022, atingiu um saldo positivo de R$ 38,3 milhões.