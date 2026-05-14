A FVE (Fundação Valeparaibana de Ensino) encerrou 2025 com superávit de R$ 8,88 milhões em suas finanças, de acordo com balanço financeiro da instituição. A Fundação é mantenedora da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), dos Colégios Univap e do Parque Tecnológico Univap.
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O saldo positivo veio após déficit de R$ 995 mil em 2024, que por sua vez ocorreu após sequência de resultados positivos. Em 2023, o superávit foi de R$ 1,92 milhão, enquanto, em 2022, atingiu um saldo positivo de R$ 38,3 milhões.
Com o resultado de 2025, a FVE recupera a trajetória de crescimento, mas ainda abaixo do que registrou em 2022, com o recorde de R$ 38,3 milhões.
Na ocasião, segundo a instituição, o valor foi “significativamente superior à média histórica” em razão da “alienação de ativos inoperantes, cuja venda foi aprovada pelos conselhos institucionais, permitindo a destinação dos recursos obtidos ao fortalecimento de suas atividades fim”.
Em 2021, a instituição teve superávit de R$ 734 mil. Mesmo no ápice da pandemia do novo coronavírus, a FVE havia ficado no azul, sem registro de déficits.
Procurada para comentar o superávit de 2025, a FVE ainda não retornou o contato de OVALE. O espaço segue aberto e será atualizado após a manifestação da Fundação.
Déficit em 2024
O desmoronamento nas finanças em 2024 ocorreu mesmo com aumento na quantidade de alunos matriculados na instituição nos últimos anos, segundo a FVE.
Os dados mostram que o número de alunos de 2020 (6.508) caiu para 6.043 em 2021, com uma retomada nos anos seguintes: 6.069 em 2022, 6.208 em 2023 e 6.378 em 2024.
A instituição informou que o ano de 2024 foi “marcado pela continuidade do processo de recuperação no número de alunos, atingindo 98% do total registrado em 2020”.
A recuperação, acrescentou a FVE, “consolida a trajetória de crescimento iniciada em 2023, após as perdas significativas observadas em 2021, em decorrência da pandemia e de seus efeitos prolongados”.
Avaliação de ensino
Segundo os dados do MEC (Ministério da Educação), a Univap vem mantendo nota 3 do IGC (Índice Geral de Cursos). O índice não caiu, mas também não subiu. O IGC é um indicador que avalia a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, em uma escala de 1 a 5.
Já o CI (Conceito Institucional) da Univap tem nota 5, que é o valor máximo. Os dados são de 2023, os mais atuais do MEC. A universidade ainda tem nota máxima (5) do MEC nos cursos de Engenharia Mecânica, Ciências Biológicas, Design de Moda e Publicidade e Propaganda.
No RUF (Ranking Universitário Folha), uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pelo jornal Folha de S.Paulo desde 2012, a Univap aparece como a 141ª melhor universidade do país.
Os dados são de 2025 e foram avaliadas 204 instituições públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação.
A nota geral da Univap foi 34,97 (máximo é 100). A universidade recebeu nota 18,88 em pesquisa (de 0 a 42, na 110ª posição), 6,55 em ensino (0 a 32 / 170ª), 4,27 de mercado (0 a 18 / 152ª), 3,39 de internacionalização (0 a 4 / 14ª) e 1,88 de inovação (0 a 4 / 74ª).
O ranking é liderado por universidades públicas, federais e estaduais, como a USP (Universidade de São Paulo), a Unicamp (Universidade Estadual Paulista) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
A universidade privada mais bem ranqueada é a PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio Grande do Sul, na 21ª colocação.