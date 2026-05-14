14 de maio de 2026
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SORTE

Mega-Sena faz 30 anos e comemora com prêmio de R$ 200 milhões

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena 30 anos tem prêmio estimado em R$ 200 milhões
Mega-Sena 30 anos tem prêmio estimado em R$ 200 milhões

Em celebração às três décadas de história da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento do concurso especial Mega 30 Anos. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, o sorteio do concurso nº 3010, que não acumula, promete mobilizar apostadores de todo o país.

Desde sua criação em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões e consagrou 980 novos milionários em seus concursos regulares.

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Prêmio

Originalmente anunciado em abril com uma estimativa de R$ 150 milhões, o montante foi reajustado para R$ 200 milhões devido ao grande volume de arrecadação. O sorteio está agendado para o dia 24 de maio, às 11h.

Regras do jogo

Diferente dos sorteios convencionais, o concurso especial segue a lógica da Mega da Virada. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é destinado aos acertadores da quina e sucessivamente até a quadra. A distribuição oficial das faixas de premiação será:

  • 1ª faixa (6 acertos): 90% do prêmio
  • 2ª faixa (5 acertos): 5% do prêmio
  • 3ª faixa (4 acertos): 5% do prêmio.

Apostas

As vendas paralelas já estão em curso, mas os apostadores devem ficar atentos ao calendário de exclusividade. A partir de 17 de maio, todas as apostas da Mega-Sena serão voltadas apenas para o concurso de 30 anos.

O encerramento das apostas é em 23 de maio, às 22h (horário de Brasília) com sorteio no dia 24 de maio, às 11h. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo oficial ou via internet banking para correntistas da instituição.

O valor da aposta simples com seis números é de R$ 6.

A novidade são os bolões online, que agora podem ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, facilitando a participação de grupos de amigos e familiares pela internet.

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