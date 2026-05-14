Em celebração às três décadas de história da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento do concurso especial Mega 30 Anos. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, o sorteio do concurso nº 3010, que não acumula, promete mobilizar apostadores de todo o país.

Desde sua criação em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões e consagrou 980 novos milionários em seus concursos regulares.

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Prêmio