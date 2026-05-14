O desmatamento na Mata Atlântica atingiu o menor patamar em 40 anos. Segundo dados do novo Atlas dos Remanescentes Florestais divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e pela Fundação SOS Mata Atlântica, a supressão de florestas maduras recuou 40% no último período.

Dados

O relatório referente ao biênio 2024-2025 foi divulgado nesta quarta-feira (13) e mostra que a perda de vegetação caiu de 14.366 hectares para 8.668 hectares.

Esta é a primeira vez, desde o início do monitoramento há quatro décadas, que o índice anual de desmate em áreas de florestas maduras fica abaixo de 10 mil hectares.