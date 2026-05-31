Vinte anos após os ataques promovidos pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em São Paulo, o tenente-coronel da reserva da Polícia Militar Lamarque Monteiro relembra os dias de medo, tensão e alerta máximo vividos em maio de 2006.

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Na época, ele atuava como subcomandante do Centro de Formação de Soldados e Cabos da PM, em Pirituba, na capital paulista, unidade responsável pela formação de cerca de 1.600 profissionais de segurança pública.