14 de maio de 2026
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SEGURANÇA

Ilhabela interdita Píer do Portinho após ressaca

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMI
Píer do Portinho está interditado para manutenção após ressaca marítima
Píer do Portinho está interditado para manutenção após ressaca marítima

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Defesa Civil, interditou preventivamente o Píer do Portinho, na região sul do município, após as fortes ressacas que atingiram o litoral nos últimos dias. A medida visa garantir a segurança de moradores, pescadores e turistas.

O local foi atingido por ondas de até 3 metros de altura na madrugada de terça-feira (12). Avaliações técnicas preliminares já identificaram avarias causadas pela força das marés.

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O acesso permanecerá proibido até que os reparos sejam realizados. A administração municipal reforça a importância de respeitar a sinalização e evitar a área até que ocorra a liberação oficial.

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