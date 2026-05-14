A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Defesa Civil, interditou preventivamente o Píer do Portinho, na região sul do município, após as fortes ressacas que atingiram o litoral nos últimos dias. A medida visa garantir a segurança de moradores, pescadores e turistas.

O local foi atingido por ondas de até 3 metros de altura na madrugada de terça-feira (12). Avaliações técnicas preliminares já identificaram avarias causadas pela força das marés.

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