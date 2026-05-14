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Há 20 anos, São Paulo e o Vale do Paraíba mergulhavam em uma das semanas mais violentas e traumáticas de sua história. Em maio de 2006, o estado viu presídios em rebelião, ônibus queimados, delegacias atacadas, policiais executados e cidades inteiras paralisadas pelo medo.

O responsável pela ofensiva foi o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa criada em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté. Naquele momento, o grupo criminoso decidiu declarar guerra ao poder público.

O que começou como uma reação à transferência de líderes do PCC para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau rapidamente se transformou em um ataque sem precedentes. Em apenas nove dias, os confrontos deixaram 564 mortos e 110 feridos, segundo dados oficiais e levantamentos de entidades de direitos humanos.

Nas ruas, a facção executou ataques contra bases policiais, viaturas e delegacias. Entre os mortos, estavam 59 agentes públicos, sendo que 40 deles foram assassinados nas primeiras 48 horas.

Terror no vale