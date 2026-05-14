14 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'RECICLA LEGAL'

Operação identifica triagem ilegal de recicláveis no Banhado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Armazenamento de reciclagem em via pública na região do Banhado, São José dos Campos
Armazenamento de reciclagem em via pública na região do Banhado, São José dos Campos

A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível crime ambiental identificado durante a terceira fase da operação “Recicla Legal”, realizada na região do Banhado, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu nesta terça-feira (13) e apura o funcionamento irregular de um ponto de armazenamento e triagem de materiais recicláveis em via pública.

Ocorrência

Policiais civis encontraram uma grande quantidade de sucatas, fios, componentes metálicos e resíduos sólidos armazenados de forma irregular em um terreno localizado na avenida São José, no Jardim Bela Vista. O local apresentava condições incompatíveis com as normas ambientais, urbanas e sanitárias.

De acordo com o boletim de ocorrência, o espaço seria utilizado informalmente para a separação e armazenamento de materiais recicláveis, sem evidências imediatas de licenciamento ambiental ou autorização para o funcionamento de atividade potencialmente poluidora. O caso foi registrado com base no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

Operação "Recicla Legal"

A operação “Recicla Legal” tem como objetivo combater crimes patrimoniais e receptação relacionados ao furto e à comercialização clandestina de hidrômetros, caixas de energia, fios de cobre e outros materiais metálicos.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, a Prefeitura de São José dos Campos realizou a remoção e a destinação ambientalmente adequada dos materiais recolhidos.

O caso segue sob investigação do 1º Distrito Policial de São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários