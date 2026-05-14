A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível crime ambiental identificado durante a terceira fase da operação “Recicla Legal”, realizada na região do Banhado, em São José dos Campos.

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A ação ocorreu nesta terça-feira (13) e apura o funcionamento irregular de um ponto de armazenamento e triagem de materiais recicláveis em via pública.

Ocorrência