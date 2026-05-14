A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível crime ambiental identificado durante a terceira fase da operação “Recicla Legal”, realizada na região do Banhado, em São José dos Campos.
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A ação ocorreu nesta terça-feira (13) e apura o funcionamento irregular de um ponto de armazenamento e triagem de materiais recicláveis em via pública.
Ocorrência
Policiais civis encontraram uma grande quantidade de sucatas, fios, componentes metálicos e resíduos sólidos armazenados de forma irregular em um terreno localizado na avenida São José, no Jardim Bela Vista. O local apresentava condições incompatíveis com as normas ambientais, urbanas e sanitárias.
De acordo com o boletim de ocorrência, o espaço seria utilizado informalmente para a separação e armazenamento de materiais recicláveis, sem evidências imediatas de licenciamento ambiental ou autorização para o funcionamento de atividade potencialmente poluidora. O caso foi registrado com base no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).
Operação "Recicla Legal"
A operação “Recicla Legal” tem como objetivo combater crimes patrimoniais e receptação relacionados ao furto e à comercialização clandestina de hidrômetros, caixas de energia, fios de cobre e outros materiais metálicos.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, a Prefeitura de São José dos Campos realizou a remoção e a destinação ambientalmente adequada dos materiais recolhidos.
O caso segue sob investigação do 1º Distrito Policial de São José dos Campos.