Funcionários do Quiosque 31, localizado na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba, foram abordados por dois homens em uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (13). Após a ação frustrada contra o estabelecimento, a dupla fugiu pela orla da praia, mas foi capturada pela polícia.

Ocorrência

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, que forneceram as características físicas e as vestimentas dos dois suspeitos. Com base no relato, equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram o patrulhamento pela região.

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