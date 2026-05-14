14 de maio de 2026
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SUSPEITOS PRESOS

Funcionários de quiosque em Caraguá sofrem tentativa de assalto

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Funcionários do Quiosque 31, localizado na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba, foram abordados por dois homens em uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (13). Após a ação frustrada contra o estabelecimento, a dupla fugiu pela orla da praia, mas foi capturada pela polícia.

Ocorrência

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, que forneceram as características físicas e as vestimentas dos dois suspeitos. Com base no relato, equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram o patrulhamento pela região.

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Durante a diligência, os policiais localizaram os suspeitos no momento em que tentavam assaltar uma terceira pessoa. Eles foram abordados e presos.

Na delegacia, foram reconhecidos pelas testemunhas do quiosque. Os dois permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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