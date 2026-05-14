14 de maio de 2026
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ROUBO

Homem perde cinzas da mãe em assalto a ônibus que partiu de SJC

Por Da redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um ônibus que ia de São José dos Campos para Arraial do Cabo (RJ) foi interceptado por homens fortemente armados que realizaram um roubo aos doze ocupantes. O assalto ocorreu na sexta-feira (9), na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti (RJ).

Foram levados objetos e malas, incluindo uma bolsa que continha as cinzas da mãe de um passageiro.

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O assalto

O veículo transportava onze passageiros e o condutor. Ao acessar a Linha Vermelha, três homens, portando fuzis e pistolas, invadiram o coletivo e tomaram pertences e bolsas dos passageiros. Em uma das bolsas subtraídas, um homem levava as cinzas da mãe cremada para seu destino final.

Durante toda a ação, o motorista permaneceu com uma arma apontada para a cabeça.

Um segundo homem intimidava os passageiros, enquanto o terceiro recolhia os objetos. Foram levados celulares, dinheiro e bagagem. Ninguém ficou ferido.

Investigação

Câmeras de segurança instaladas no veículo registraram a movimentação dos homens. As imagens foram entregues à polícia para a identificação dos autores.

Até o momento, os itens não foram recuperados e ninguém foi preso.

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