Um ônibus que ia de São José dos Campos para Arraial do Cabo (RJ) foi interceptado por homens fortemente armados que realizaram um roubo aos doze ocupantes. O assalto ocorreu na sexta-feira (9), na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti (RJ).
Foram levados objetos e malas, incluindo uma bolsa que continha as cinzas da mãe de um passageiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O assalto
O veículo transportava onze passageiros e o condutor. Ao acessar a Linha Vermelha, três homens, portando fuzis e pistolas, invadiram o coletivo e tomaram pertences e bolsas dos passageiros. Em uma das bolsas subtraídas, um homem levava as cinzas da mãe cremada para seu destino final.
Durante toda a ação, o motorista permaneceu com uma arma apontada para a cabeça.
Um segundo homem intimidava os passageiros, enquanto o terceiro recolhia os objetos. Foram levados celulares, dinheiro e bagagem. Ninguém ficou ferido.
Investigação
Câmeras de segurança instaladas no veículo registraram a movimentação dos homens. As imagens foram entregues à polícia para a identificação dos autores.
Até o momento, os itens não foram recuperados e ninguém foi preso.