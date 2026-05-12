Três pessoas estão desaparecidas em Taubaté há uma semana, para desespero das famílias, que reportaram os casos à Polícia Civil.

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Desde o dia 5 de maio, estão desaparecidos Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, 19 anos, o tio dele, Allisson Alves Braga, 30 anos, e o amigo de ambos, Rafael Vitor de Souza, 20 anos.