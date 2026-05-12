Três pessoas estão desaparecidas em Taubaté há uma semana, para desespero das famílias, que reportaram os casos à Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desde o dia 5 de maio, estão desaparecidos Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, 19 anos, o tio dele, Allisson Alves Braga, 30 anos, e o amigo de ambos, Rafael Vitor de Souza, 20 anos.
Os três foram vistos pela última vez no bairro Jardim Sônia Maria, em Taubaté, nas proximidades da Escola Municipal Walther de Oliveira. Desde então, não há nenhuma pista sobre o paradeiro dos três.
“Estou muito assustada e preocupada. Quero encontrá-lo. A gente vê notícias de gente assassinada e fica muito assustada. Só quero achá-lo”, afirmou a líder de limpeza Marcela Laís, 35 anos, mãe de Miguel.
Para piorar a situação, ela contou que tem recebido trotes e informações falsas sobre o filho, o que aumenta a angústia da família. “As pessoas estão sem amor ao próximo”, disse ela.
Mãe foi ao IML verificar corpo
Marcela contou que tem buscado informações em diferentes locais desde o desaparecimento do filho. Ela procurou em delegacias da região, verificou hospitais e chegou até mesmo a ir ao IML (Instituto Médico Legal).
“Procurei em delegacias e ele não está preso. Fui até no IML ver um corpo, e graças a Deus não era ele. Continuo procurando, mas nada até agora. Até o momento, tudo que me mandam não confere”, afirmou.
De acordo com Marcela, o desaparecimento é incomum e nunca havia acontecido antes. Miguel mora em uma pequena casa com o tio Allisson e, desde o sumiço, não fez mais contato com a família.
“Ligo e o celular dá desligado. Mando mensagem e não tenho retorno. Não tenho nenhuma informação sobre o paradeiro dele”, relatou.
Marcela disse que vive a angústia de não saber se vai reencontrar o filho com vida. Ela continua mobilizada em buscas por hospitais e bairros de Taubaté, enquanto aguarda qualquer informação que possa ajudar.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Miguel Kauã ou os outros dois desaparecidos pode entrar em contato com Marcela pelo telefone (12) 99166-8760 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.