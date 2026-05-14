O corpo de uma mulher de 50 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de uma residência na tarde desta terça-feira (12). A vítima foi identificada como Claudete Aparecida da Silva, e o caso foi registrado como morte suspeita pela polícia.
A ocorrência foi registrada em uma casa na rua da Paz, na região do morro do Macaco, no bairro Vila Zilda, em Guarujá. O corpo foi localizado pela filha da vítima, que acionou as autoridades após encontrar a mãe sem sinais de vida no imóvel.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha relatou aos policiais que Claudete enfrentava problemas de saúde relacionados à esquizofrenia. Ela também informou que a mãe fazia consumo frequente de bebidas alcoólicas e cigarros.
Equipes do Samu foram chamadas ao local e constataram a morte da mulher. Após os procedimentos iniciais, o caso foi encaminhado para investigação.
A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais que deverão apontar a causa da morte. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Guarujá como morte suspeita.