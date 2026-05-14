Uma diretora de escola da rede municipal foi agredida pela mãe de um aluno após impedir que a criança retornasse sozinha para casa depois do desembarque do transporte escolar. O caso aconteceu na última sexta-feira (8) e gerou repercussão após a divulgação de detalhes da ocorrência pela prefeitura.

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A agressão ocorreu em uma unidade de ensino no bairro Flórida Mirim, em Mongaguá. Segundo a administração municipal, a confusão começou depois que a mãe foi informada de que o estudante não poderia deixar o ônibus escolar desacompanhado, conforme determinam as normas de segurança para menores de idade.