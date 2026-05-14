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VIOLÊNCIA

Mãe de aluno agride diretora dentro de escola

Por Da Redação | Mongaguá (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Márcio Cabeça
Mãe de aluno agride diretora dentro de escola
Mãe de aluno agride diretora dentro de escola

Uma diretora de escola da rede municipal foi agredida pela mãe de um aluno após impedir que a criança retornasse sozinha para casa depois do desembarque do transporte escolar. O caso aconteceu na última sexta-feira (8) e gerou repercussão após a divulgação de detalhes da ocorrência pela prefeitura.

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A agressão ocorreu em uma unidade de ensino no bairro Flórida Mirim, em Mongaguá. Segundo a administração municipal, a confusão começou depois que a mãe foi informada de que o estudante não poderia deixar o ônibus escolar desacompanhado, conforme determinam as normas de segurança para menores de idade.

De acordo com a prefeitura, a responsável teria ido até a escola e entrado por um acesso destinado aos professores. Em seguida, ela agrediu a diretora da unidade, que precisou ser amparada por funcionários.

A gestora da escola afirmou que a medida adotada não foi uma decisão pessoal, mas sim uma obrigação prevista nas regras de proteção aos estudantes. Conforme a legislação municipal, crianças não podem ser liberadas sozinhas no transporte escolar sem a presença de um responsável no local de desembarque.

A prefeitura destacou que decretos municipais estabelecem que pais ou responsáveis devem acompanhar os alunos nos pontos de embarque e desembarque, podendo haver responsabilização em casos de descumprimento das normas.

Em nota oficial, a administração municipal lamentou o episódio e prestou solidariedade aos profissionais da unidade escolar. O município também reforçou que nenhum tipo de agressão contra servidores públicos e trabalhadores da educação deve ser tolerado, especialmente dentro do ambiente escolar.

A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que acompanha o caso e reafirmou o compromisso com a segurança dos estudantes, das famílias e dos profissionais da rede de ensino.

Com informações do portal Costa Norte

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