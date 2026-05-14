Uma diretora de escola da rede municipal foi agredida pela mãe de um aluno após impedir que a criança retornasse sozinha para casa depois do desembarque do transporte escolar. O caso aconteceu na última sexta-feira (8) e gerou repercussão após a divulgação de detalhes da ocorrência pela prefeitura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A agressão ocorreu em uma unidade de ensino no bairro Flórida Mirim, em Mongaguá. Segundo a administração municipal, a confusão começou depois que a mãe foi informada de que o estudante não poderia deixar o ônibus escolar desacompanhado, conforme determinam as normas de segurança para menores de idade.
De acordo com a prefeitura, a responsável teria ido até a escola e entrado por um acesso destinado aos professores. Em seguida, ela agrediu a diretora da unidade, que precisou ser amparada por funcionários.
A gestora da escola afirmou que a medida adotada não foi uma decisão pessoal, mas sim uma obrigação prevista nas regras de proteção aos estudantes. Conforme a legislação municipal, crianças não podem ser liberadas sozinhas no transporte escolar sem a presença de um responsável no local de desembarque.
A prefeitura destacou que decretos municipais estabelecem que pais ou responsáveis devem acompanhar os alunos nos pontos de embarque e desembarque, podendo haver responsabilização em casos de descumprimento das normas.
Em nota oficial, a administração municipal lamentou o episódio e prestou solidariedade aos profissionais da unidade escolar. O município também reforçou que nenhum tipo de agressão contra servidores públicos e trabalhadores da educação deve ser tolerado, especialmente dentro do ambiente escolar.
A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que acompanha o caso e reafirmou o compromisso com a segurança dos estudantes, das famílias e dos profissionais da rede de ensino.
Com informações do portal Costa Norte