Uma mulher de 46 anos ficou ferida após sofrer uma queda de bicicleta elétrica no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba, por volta das 9h desta quarta-feira (13).
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O acidente mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos no local.
Segundo as informações apuradas, a vítima apresentava dores na coxa direita após a queda. Após ser estabilizada pelas equipes de resgate, ela foi encaminhada para avaliação médica.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. O atendimento ocorreu de forma rápida e contou com o apoio das equipes de emergência.