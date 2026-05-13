Uma mulher de 46 anos ficou ferida após sofrer uma queda de bicicleta elétrica no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba, por volta das 9h desta quarta-feira (13).

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O acidente mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos no local.