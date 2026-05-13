13 de maio de 2026
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ACIDENTE

Mulher fica ferida após cair de bicicleta elétrica em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Acidente mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros
Acidente mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após sofrer uma queda de bicicleta elétrica no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba, por volta das 9h desta quarta-feira (13).

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O acidente mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos no local.

Segundo as informações apuradas, a vítima apresentava dores na coxa direita após a queda. Após ser estabilizada pelas equipes de resgate, ela foi encaminhada para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. O atendimento ocorreu de forma rápida e contou com o apoio das equipes de emergência.

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