Alegre, carinhosa, cheia de sonhos e marcada pela fé.

Assim Giovanna Madona Guimarães, 21 anos, é lembrada por amigos, familiares e colegas. Após dias internada, em decorrência de um acidente de moto, a jovem universitária morreu em Taubaté, deixando um legado de amor à vida. O caso comoveu a região.

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