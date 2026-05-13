Alegre, carinhosa, cheia de sonhos e marcada pela fé.
Assim Giovanna Madona Guimarães, 21 anos, é lembrada por amigos, familiares e colegas. Após dias internada, em decorrência de um acidente de moto, a jovem universitária morreu em Taubaté, deixando um legado de amor à vida. O caso comoveu a região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conhecida carinhosamente como “Gigi”, a jovem estudante do 5º semestre noturno de Biomedicina da Unitau (Universidade de Taubaté) foi homenageada nas redes sociais com mensagens marcadas por amor, saudade e lembranças de uma personalidade descrita como alegre, sonhadora e cheia de fé.
A notícia do falecimento se espalhou rapidamente entre estudantes, professores e amigos próximos, mobilizando manifestações de pesar da universidade, entidades estudantis e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Taubaté.
“Você foi guerreira”, escreveu a avó
Entre as homenagens mais emocionantes está a mensagem publicada pela avó de Giovanna, que relembrou a luta da neta pela vida e a definiu como um “anjo”.
“Você foi guerreira, lutou pela vida, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, a chamou para perto de si. Um anjo que Deus colocou em nossas vidas. Amo você, minha neta querida”, escreveu.
As redes sociais também foram tomadas por mensagens de despedida de amigos e familiares. Uma prima lamentou a perda dizendo que “as palavras não podem expressar a dor e a tristeza deste momento”. Outra homenagem destacou o futuro interrompido precocemente. “Minha sobrinha linda, um futuro brilhante pela frente”, publicou um familiar.
No perfil de Giovanna nas redes sociais, uma frase em latim chamava a atenção pela ligação com a espiritualidade: “Crux sacra sit mihi lux”, expressão ligada à medalha de São Bento que significa “Que a santa cruz seja minha luz”.
Colegas também compartilharam fotos, mensagens e relatos sobre a convivência com a jovem.
“Sem palavras para uma notícia tão triste. Que sua luz e sua lembrança permaneçam para sempre no coração de todos”, escreveu uma amiga.
Unitau e entidades estudantis lamentam morte
O Departamento de Saúde e Biotecnologia da Unitau divulgou nota de pesar lamentando profundamente a morte da estudante.
“Sua presença fará falta na nossa comunidade acadêmica. Que sua memória seja guardada com carinho por todos que compartilharam com ela essa trajetória”, afirmou a instituição.
A Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina de Taubaté também publicou homenagem destacando o sorriso e a presença marcante de Giovanna.
“Que sua história, seu sorriso e sua memória permaneçam para sempre vivos entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, destacou a entidade.
A Paróquia Nossa Senhora Aparecida informou que se uniu em oração pelos familiares e amigos da estudante neste momento de luto.