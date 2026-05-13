13 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRADIÇÃO

17ª Festa do Arroz traz música e gastronomia a Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Confraria Musical é um dos destaques da programação da 17ª Festa do Arroz de Tremembé
Tremembé recebe a 17ª Festa do Arroz. Serão quatro dias de celebração com gastronomia e uma agenda com diversas atrações musicais gratuitas a partir de quinta-feira (14), na praça da Estação (Geraldo Costa). A festividade reúne restaurantes e chefs locais que apresentam cardápios variados, nos quais o arroz é o ingrediente obrigatório e protagonista.

Abertura

A solenidade de abertura está marcada para as 19h30 desta quinta-feira. O protocolo inclui o hasteamento das bandeiras pelo Grupo de Escoteiros Trapistas de Tremembé e a execução dos hinos Nacional e Municipal. Logo após, às 21h, a banda Confraria Musical sobe ao palco com um repertório dedicado aos clássicos da MPB.

Encerramento

Para finalizar a festa, Luana Camarah se apresenta a partir das 21h15 de domingo (17), precedida de artistas locais.

Agenda completa

Quinta-feira (14/05)

  • 18h: Música ambiente

19h30: Abertura oficial e solenidades

  • 21h: Confraria Musical (MPB)

    • Sexta-feira (15/05)

    • 19h: Banda Regimental de Música do CPI-1

    • 21h30: Cavern Club (Beatles Cover)

    Sábado (16/05)

    • 12h às 14h: Edival e Madd's (Voz e Violão)

    • 16h30: Orquestra Jovem do CPI-1

    • 18h30: Orquestra de Violas e Violões Itaboaté

  • 21h: Banda Middie

    • Domingo (17/05)

    • 12h30: Juan Carlos e Guadalupe (Música Latina)

  • 16h: Alunos da Orquestra de Viola de Tremembé

  • 19h: Flávia Lima

  • 21h15: Luana Camarah (Show de encerramento)

