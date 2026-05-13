Tremembé recebe a 17ª Festa do Arroz. Serão quatro dias de celebração com gastronomia e uma agenda com diversas atrações musicais gratuitas a partir de quinta-feira (14), na praça da Estação (Geraldo Costa). A festividade reúne restaurantes e chefs locais que apresentam cardápios variados, nos quais o arroz é o ingrediente obrigatório e protagonista.
Abertura
A solenidade de abertura está marcada para as 19h30 desta quinta-feira. O protocolo inclui o hasteamento das bandeiras pelo Grupo de Escoteiros Trapistas de Tremembé e a execução dos hinos Nacional e Municipal. Logo após, às 21h, a banda Confraria Musical sobe ao palco com um repertório dedicado aos clássicos da MPB.
Encerramento
Para finalizar a festa, Luana Camarah se apresenta a partir das 21h15 de domingo (17), precedida de artistas locais.
Agenda completa
Quinta-feira (14/05)
18h: Música ambiente
19h30: Abertura oficial e solenidades
21h: Confraria Musical (MPB)
Sexta-feira (15/05)
19h: Banda Regimental de Música do CPI-1
21h30: Cavern Club (Beatles Cover)
Sábado (16/05)
12h às 14h: Edival e Madd's (Voz e Violão)
16h30: Orquestra Jovem do CPI-1
18h30: Orquestra de Violas e Violões Itaboaté
21h: Banda Middie
Domingo (17/05)
12h30: Juan Carlos e Guadalupe (Música Latina)
16h: Alunos da Orquestra de Viola de Tremembé
19h: Flávia Lima
21h15: Luana Camarah (Show de encerramento)