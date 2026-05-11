O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (11) para combater incêndio em residência na rua Brasília, no município de Taubaté, por volta de 16h30.

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Segundo a corporação, as equipes chegaram rapidamente ao local, realizaram o combate às chamas e controlaram o incêndio.