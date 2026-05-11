11 de maio de 2026
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VÍDEO: Incêndio atinge residência em Taubaté e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros combatendo o incêndio em Taubaté
Bombeiros combatendo o incêndio em Taubaté

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (11) para combater incêndio em residência na rua Brasília, no município de Taubaté, por volta de 16h30.

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Segundo a corporação, as equipes chegaram rapidamente ao local, realizaram o combate às chamas e controlaram o incêndio.

Ainda segundo os bombeiros, havia informações de moradores no interior da casa, mas não foram encontradas vítimas no local. A causa do incêndio será investigada.

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