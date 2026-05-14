As meninas do São José Basketball recebem o Campinas na noite desta quinta-feira (14), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, tenta se recuperar de derrota sofrida também em casa, na rodada passada, quando levou 68 a 65 pelo Mesquita, no dia 6 de maio.