As meninas do São José Basketball recebem o Campinas na noite desta quinta-feira (14), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, tenta se recuperar de derrota sofrida também em casa, na rodada passada, quando levou 68 a 65 pelo Mesquita, no dia 6 de maio.
Por isso, a pressão será maior e o nível do adversário também. Isso porque as meninas do Campinas estão em terceiro lugar na classificação, com dez vitórias e apenas duas derrotas em 12 jogos.
Já as joseenses estão em sétimo lugar em 11 jogos, com cinco vitórias e seis derrotas. No primeiro turno, em Campinas, dia 1º de abril, o São José perdeu por 100 a 66. Agora, tenta ao menos devolver a derrota sofrida como visitante, para melhorar a situação na tabela do campeonato.