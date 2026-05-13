Os trabalhadores da empresa Zeentech vão continuar em greve em Taubaté. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (13), pelo Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região).

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A continuidade da paralisação ocorre após uma audiência de conciliação terminar sem acordo no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). A sessão foi realizada na terça-feira (12), em Campinas.