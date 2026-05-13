A jornalista e escritora Vanessa Alves lança no próximo dia 23 de maio, em São José dos Campos, o romance Anônima, obra que marca sua estreia no gênero após o livro de narrativas poéticas Peguei meu coração e comi, publicado em 2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O lançamento acontece às 18h, no Momentum Lounge Café, na região do Jardim Augusta, e contará com um bate-papo sobre erotismo e autoficção ao lado do escritor George Furlan.