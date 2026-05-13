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LITERATURA

Escritora de SJC lança romance 'Anônima', sobre dor e autoficção

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A escritora Vanessa Alves (à esq.) e a capa de seu novo livro, intitulado Anônima
A escritora Vanessa Alves (à esq.) e a capa de seu novo livro, intitulado Anônima

A jornalista e escritora Vanessa Alves lança no próximo dia 23 de maio, em São José dos Campos, o romance Anônima, obra que marca sua estreia no gênero após o livro de narrativas poéticas Peguei meu coração e comi, publicado em 2019.

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O lançamento acontece às 18h, no Momentum Lounge Café, na região do Jardim Augusta, e contará com um bate-papo sobre erotismo e autoficção ao lado do escritor George Furlan.

Publicado pela Editora Telha, o livro apresenta uma narrativa híbrida, transitando entre prosa e poesia para abordar temas como solidão, violência, desejo, dependência emocional e vulnerabilidade feminina.

Romance aborda excesso, dor e violência

A protagonista de Anônima vive entre delírios, relações destrutivas e conflitos internos. Dependente de álcool, calmantes e sexo, ela escreve cartas para um amante idealizado enquanto tenta sobreviver emocionalmente em meio ao julgamento social e a relações violentas.

Segundo Vanessa Alves, a personagem representa marcas profundas provocadas pelo machismo e pela violência psicológica.

“Ela foi dilacerada pelo conservadorismo e pelo machismo de forma brutal. Foi reduzida a um corpo, a um instinto. Viveu perseguindo a si mesma e escrevendo para escoar a dor”, afirmou a autora.

A obra também propõe uma reflexão sobre identidade, exposição emocional e os impactos das relações humanas em uma sociedade marcada pelo excesso e pela fragmentação.

Escritores destacam força da narrativa

O escritor Paulo Scott definiu a escrita de Vanessa como uma “prosa crua” capaz de transformar violência e esgotamento em linguagem poética.

Já a historiadora Luciene Carris destacou o caráter “visceral e corajoso” da obra ao abordar intimidade, vulnerabilidade e dor.

Para a autora, Anônima ultrapassa uma experiência individual e dialoga com questões contemporâneas vividas por muitas mulheres.

Lançamento acontece em São José dos Campos

O evento de lançamento será realizado no Momentum Lounge Café, em São José dos Campos, com entrada aberta ao público.

Serviço

Livro: Anônima
Autora: Vanessa Alves
Editora: Editora Telha
Data: 23 de maio de 2026
Horário: 18h
Local: Momentum Lounge Café

A obra já está disponível para venda no site da editora ou diretamente com a autora.

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