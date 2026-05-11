O homem que invadiu um apartamento no terceiro andar de um prédio de luxo usando lençóis, em São José dos Campos, terá seu contrato rescindido e ainda será investigado por stalking (perseguição).

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O caso do “Homem-Aranha” em São José dos Campos ocorreu após a invasão de um apartamento em condomínio de luxo na avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas. Morador do local, ele foi notificado e deverá deixar o prédio.