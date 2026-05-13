Caminhões furtados em Jacareí foram recuperados pela Polícia Civil na segunda-feira (11), após diligências do 2º Distrito Policial. O furto ocorreu em uma empresa de cerâmica localizada na estrada Hondo Japão, na região do bairro Parateí do Meio.
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De acordo com a Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí, o caso foi registrado como furto, localização e apreensão de veículo.
Segundo a Polícia Civil, suspeitos ainda não identificados invadiram as dependências da empresa e subtraíram dois caminhões: um VW/26.260 CNM 6X4 e um VW/31.320 CNC 6X4.
Após o registro do crime, policiais civis do 2º Distrito Policial de Jacareí fizeram diligências investigativas e analisaram imagens de câmeras de monitoramento existentes nas proximidades.
Com o avanço da apuração, os investigadores conseguiram localizar os caminhões escondidos em uma área rural do município.
Os veículos foram recuperados e apresentados na unidade policial. Depois da regularização documental, os caminhões foram restituídos aos proprietários.
Durante a ação, a Polícia Civil também apreendeu pares de placas veiculares que não pertenciam aos caminhões furtados.
Polícia procura autores do crime
As investigações prosseguem para identificar os autores do furto e eventuais receptadores envolvidos no caso.
A apuração é conduzida pelo 2º Distrito Policial de Jacareí. Três policiais participaram da ocorrência, segundo as informações da Delegacia Seccional.
A localização dos caminhões em área rural é um ponto relevante para a investigação. A Polícia Civil agora busca saber se os veículos seriam mantidos escondidos para posterior adulteração, desmanche, transporte ou revenda irregular.
A apreensão de placas que não pertenciam aos caminhões também será analisada para verificar possível tentativa de ocultar a identificação dos veículos ou ligação com outros crimes.