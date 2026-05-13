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INVESTIGAÇÃO

Caminhões furtados em Jacareí são recuperados em área rural

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vale 360 News
Caminhões estavam escondidos em uma área rural do município
Caminhões estavam escondidos em uma área rural do município

Caminhões furtados em Jacareí foram recuperados pela Polícia Civil na segunda-feira (11), após diligências do 2º Distrito Policial. O furto ocorreu em uma empresa de cerâmica localizada na estrada Hondo Japão, na região do bairro Parateí do Meio.

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De acordo com a Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí, o caso foi registrado como furto, localização e apreensão de veículo.

Segundo a Polícia Civil, suspeitos ainda não identificados invadiram as dependências da empresa e subtraíram dois caminhões: um VW/26.260 CNM 6X4 e um VW/31.320 CNC 6X4.

Após o registro do crime, policiais civis do 2º Distrito Policial de Jacareí fizeram diligências investigativas e analisaram imagens de câmeras de monitoramento existentes nas proximidades.

Com o avanço da apuração, os investigadores conseguiram localizar os caminhões escondidos em uma área rural do município.

Os veículos foram recuperados e apresentados na unidade policial. Depois da regularização documental, os caminhões foram restituídos aos proprietários.

Durante a ação, a Polícia Civil também apreendeu pares de placas veiculares que não pertenciam aos caminhões furtados.

Polícia procura autores do crime

As investigações prosseguem para identificar os autores do furto e eventuais receptadores envolvidos no caso.

A apuração é conduzida pelo 2º Distrito Policial de Jacareí. Três policiais participaram da ocorrência, segundo as informações da Delegacia Seccional.

A localização dos caminhões em área rural é um ponto relevante para a investigação. A Polícia Civil agora busca saber se os veículos seriam mantidos escondidos para posterior adulteração, desmanche, transporte ou revenda irregular.

A apreensão de placas que não pertenciam aos caminhões também será analisada para verificar possível tentativa de ocultar a identificação dos veículos ou ligação com outros crimes.

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