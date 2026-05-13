Caminhões furtados em Jacareí foram recuperados pela Polícia Civil na segunda-feira (11), após diligências do 2º Distrito Policial. O furto ocorreu em uma empresa de cerâmica localizada na estrada Hondo Japão, na região do bairro Parateí do Meio.

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De acordo com a Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí, o caso foi registrado como furto, localização e apreensão de veículo.