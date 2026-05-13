O atleta Nicolas Silva, de Jacareí, conquistou o topo do pódio no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A medalha de ouro veio no último dia 12 de abril, em Dublin, na Irlanda.
Aos 15 anos, o jovem talento acrescenta a conquista a um currículo que já conta com o tricampeonato mundial pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) entre 2023 e 2025.
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Rotina
A trajetória vitoriosa de Nicolas é fruto de uma rotina que concilia os estudos na escola com os treinos em busca do alto rendimento esportivo.
Praticante da modalidade desde os sete anos, o jovem cumpre três sessões diárias de treinamento, divididas entre preparação física e tatame. "Eu não consigo ficar sem praticar jiu-jitsu, virou rotina, já faz parte do dia a dia, não tem como tirar", afirmou o atleta.
Herança
Nicolas representa a terceira geração de uma linhagem dedicada às artes marciais. Seu avô, Alarico Silva Neto, foi um dos pioneiros do judô no estado de São Paulo na década de 1970 e atuou como patrono da Federação Paulista de Judô.
Esse legado serve de base para as grandes ambições do jovem, que projeta morar nos Estados Unidos e inaugurar a própria academia, mantendo o foco no sonho de alcançar o topo do ranking mundial.
Próximos passos
O próximo grande desafio será o Campeonato Brasileiro da CBJJ, agendado para o mês de junho em Barueri, São Paulo. Nicolas segue se preparando e com grande expectativa de ser o vencedor da competição.