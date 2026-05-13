O atleta Nicolas Silva, de Jacareí, conquistou o topo do pódio no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A medalha de ouro veio no último dia 12 de abril, em Dublin, na Irlanda.

Aos 15 anos, o jovem talento acrescenta a conquista a um currículo que já conta com o tricampeonato mundial pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) entre 2023 e 2025.

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