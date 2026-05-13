13 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NICOLAS SILVA

Jacareiense de 15 anos vence Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Por Luyse Camargo | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE/Cedido pela família
Nicolas Silva venceu campeonato europeu de Jiu-Jitsu
Nicolas Silva venceu campeonato europeu de Jiu-Jitsu

O atleta Nicolas Silva, de Jacareí, conquistou o topo do pódio no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. A medalha de ouro veio no último dia 12 de abril, em Dublin, na Irlanda.

Aos 15 anos, o jovem talento acrescenta a conquista a um currículo que já conta com o tricampeonato mundial pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) entre 2023 e 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Rotina

A trajetória vitoriosa de Nicolas é fruto de uma rotina que concilia os estudos na escola com os treinos em busca do alto rendimento esportivo.

Praticante da modalidade desde os sete anos, o jovem cumpre três sessões diárias de treinamento, divididas entre preparação física e tatame. "Eu não consigo ficar sem praticar jiu-jitsu, virou rotina, já faz parte do dia a dia, não tem como tirar", afirmou o atleta.

Herança

Nicolas representa a terceira geração de uma linhagem dedicada às artes marciais. Seu avô, Alarico Silva Neto, foi um dos pioneiros do judô no estado de São Paulo na década de 1970 e atuou como patrono da Federação Paulista de Judô.

Esse legado serve de base para as grandes ambições do jovem, que projeta morar nos Estados Unidos e inaugurar a própria academia, mantendo o foco no sonho de alcançar o topo do ranking mundial.

Próximos passos

O próximo grande desafio será o Campeonato Brasileiro da CBJJ, agendado para o mês de junho em Barueri, São Paulo. Nicolas segue se preparando e com grande expectativa de ser o vencedor da competição.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários