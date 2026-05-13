Um homem identificado como Bruno Bertholdi, 40 anos, morreu carbonizado durante um incêndio em uma residência na madrugada desta quarta-feira (13), no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e incêndio.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio aconteceu em uma casa localizada na rua São João Batista. Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram o fogo já controlado pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o registro policial, duas pessoas estavam no imóvel no momento do incêndio. Bruno foi localizado já em estado de carbonização dentro da residência. O outro ocupante da casa, identificado como William Alves, 33 anos, conseguiu sair com vida e foi socorrido pelo Samu para o pronto-socorro de Caraguatatuba.
O Corpo de Bombeiros informou que que teve cerca 40% do corpo queimado, com ferimentos nos membros superiores, pescoço e costas.
Sobrevivente acordou com casa em chamas
As informações preliminares apontam que os dois homens estariam em um dos cômodos da casa pouco antes do incêndio. Há relatos de que eles cozinhavam no imóvel quando o fogo teria começado, mas a Polícia Civil informou que ainda não é possível confirmar a causa exata das chamas.
Ainda conforme o boletim, o sobrevivente relatou ter acordado já com a residência tomada pelo fogo e conseguiu escapar. O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas e a avaliação inicial indica que o incêndio começou na parte interna da residência antes de se espalhar para os demais cômodos.
A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica do Instituto de Criminalística. A Polícia Civil investiga as circunstâncias, causas e a dinâmica do incêndio, que dependem dos laudos periciais e das próximas diligências.