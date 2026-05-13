Um homem identificado como Bruno Bertholdi, 40 anos, morreu carbonizado durante um incêndio em uma residência na madrugada desta quarta-feira (13), no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e incêndio.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio aconteceu em uma casa localizada na rua São João Batista. Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram o fogo já controlado pelo Corpo de Bombeiros.