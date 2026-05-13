Um homem foi preso em flagrante após furtar fios elétricos de uma residência no Perequê-Açu, em Ubatuba. A ação ocorreu na terça-feira (12) com acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervenção.
No local, a equipe localizou o suspeito tentando fugir pelo telhado do imóvel. Ele foi contido e retirado com auxílio de uma escada. Em sua posse, foi encontrada uma mochila com diversos fios elétricos.
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O acesso pelo telhado causou danos às telhas e ao forro, bem como a toda a rede elétrica da residência. O autor já havia realizado o mesmo tipo de furto num imóvel vizinho.
Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.