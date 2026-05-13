13 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE DE FURTO

Homem é preso após quebrar telhado e furtar fios em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Homem foi retirado do telhado com uma mochila contendo fios furtados da residência
Homem foi retirado do telhado com uma mochila contendo fios furtados da residência

Um homem foi preso em flagrante após furtar fios elétricos de uma residência no Perequê-Açu, em Ubatuba. A ação ocorreu na terça-feira (12) com acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervenção.

No local, a equipe localizou o suspeito tentando fugir pelo telhado do imóvel. Ele foi contido e retirado com auxílio de uma escada. Em sua posse, foi encontrada uma mochila com diversos fios elétricos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acesso pelo telhado causou danos às telhas e ao forro, bem como a toda a rede elétrica da residência. O autor já havia realizado o mesmo tipo de furto num imóvel vizinho.

Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários