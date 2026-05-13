A família de Bruno Barretto Otsu, 21 anos, que desapareceu no mar em São Sebastião, lançou uma campanha nas redes sociais pedindo a ajuda de operadores de drones nas buscas pelo jovem.
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Em postagem feita na noite de terça-feira (12), familiares estimulam operadores de drones a ajudarem nas buscas por Bruno, que desapareceu na segunda-feira (11), em São Sebastião, após pular no mar para ajudar uma amiga que estava sendo levada pela correnteza.
“Tem um drone para nos ajudar?”, diz o texto da publicação (veja abaixo). “Sua ajuda pode trazer alguém de volta para casa”.
As buscas entram no terceiro dia nesta quarta-feira (13), com duas equipes já no mar. Segundo o GBMar (Grupamento de bombeiros Marítimo), as buscas são feitas por uma lancha e um bote de salvamento inflável. As equipes saíram da Ilha de Toque-Toque, em São Sebastião, sentido Ponta da Sela, fazendo uma busca quadrática sentido canal.
O incidente ocorreu na segunda-feira (11), por volta das 10h30, na região costeira entre Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno.
Bruno submergiu após pular no mar para ajudar Maria Eduarda Xavier, que havia sido arrastada por uma grande onda enquanto a dupla fazia uma trilha pelas pedras da orla.
O que diz Maria Eduarda
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Maria Eduarda relatou aos familiares que, após ser atingida pela onda, Bruno imediatamente pulou para resgatá-la. Devido às condições adversas e à força da correnteza, os dois jovens não conseguiram retornar e passaram a nadar em direção à praia.
Após um longo período de desgaste físico, Maria Eduarda perdeu o contato visual com Bruno e permaneceu à deriva por aproximadamente cinco horas.
Ela conseguiu sobreviver ao se apoiar em galhos e na vegetação próximos à costa até ser localizada e resgatada por uma embarcação pesqueira, por volta das 15h, nas proximidades da Praia de Barequeçaba.
Bruno, no entanto, não foi mais localizado e permanece desaparecido. A família do jovem informou às autoridades que ele possui bom condicionamento físico e experiência em atividades aquáticas e trilhas, o que lhes dá esperança.
Buscas por Bruno
A operação de busca e salvamento mobiliza atualmente diversas frentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o apoio aéreo do helicóptero Águia de São José dos Campos.
Novas varreduras estão sendo programadas para cobrir tanto a faixa costeira quanto as áreas marítimas adjacentes ao último ponto de avistamento. O caso segue sob investigação e acompanhamento das equipes de salvamento da região.