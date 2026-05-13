A família de Bruno Barretto Otsu, 21 anos, que desapareceu no mar em São Sebastião, lançou uma campanha nas redes sociais pedindo a ajuda de operadores de drones nas buscas pelo jovem.

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Em postagem feita na noite de terça-feira (12), familiares estimulam operadores de drones a ajudarem nas buscas por Bruno, que desapareceu na segunda-feira (11), em São Sebastião, após pular no mar para ajudar uma amiga que estava sendo levada pela correnteza.