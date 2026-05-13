Um homem morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na madrugada de terça-feira (12). A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom por volta de 0h05 para atender o caso no Motel Stylus, localizado na avenida José Herculano, no bairro Perequê-Mirim.
No local, uma testemunha relatou aos policiais que estava em um dos quartos com Welliton Tiburcio Ferreira quando, após uma relação sexual, ele passou a apresentar mal súbito. Ainda segundo o registro, a testemunha tentou prestar os primeiros socorros, realizando massagens e procedimentos emergenciais até a chegada do atendimento médico.
Uma equipe de suporte avançado do Samu foi acionada e compareceu ao local. Após avaliação, o médico constatou a morte da vítima.
Diante das circunstâncias, a área foi preservada para o trabalho da perícia técnica. Após os exames preliminares, o corpo foi removido por uma funerária para os procedimentos legais.
O caso foi apresentado na Delegacia de Caraguatatuba e registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa aparente determinada. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso.