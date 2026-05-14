"Naquele tempo o cancelamento era de CPF", brinca. "Hoje em dia as pessoas andam muito sensíveis. Então, uma coisa que você está levando na brincadeira, as pessoas estão interpretando aquilo ao pé da letra (...) É metáfora. A pessoa quer analisá-la como se fosse uma verdade absoluta. E isso acaba criando dificuldade para você produzir, para você consumir. Eu acho que a gente vive um falso moralismo. Hoje em dia tem uma coisa assim que você nunca sabe se a pessoa está de fato querendo dar a sua opinião ou se ela está aproveitando aquele assunto para ter algum destaque nas redes sociais. A pessoa quer lacrar, quer aparecer", analisa.

O humor como crônica do racismo

Questionado sobre como utiliza a comédia para tratar de questões identitárias, de la Peña defende que o palco permite retratar absurdos sociais por meio da caricatura.

"O racismo na sociedade pode ser apresentado tanto como uma sugestão de como fazer, como também um retrato de como as coisas estão acontecendo, um retrato exagerado, uma caricatura de como as coisas acontecem na realidade", explica Hélio, reforçando que o riso não é concordância ideológica.