Com a queda das temperaturas e a aproximação do inverno, a Farma Conde registrou aumento expressivo na procura por produtos e medicamentos sazonais em toda a rede. Segundo a companhia, em algumas categorias, o crescimento chega a 50%, impulsionado principalmente por sintomas respiratórios, quadros gripais, alergias, tosse, ressecamento da pele e maior atenção dos consumidores com a chamada “farmacinha de inverno”.

O movimento acompanha o avanço dos casos de doenças respiratórias no Estado de São Paulo. Dados do SIVEP-Gripe, apontam números relevantes de Síndrome Respiratória Aguda Grave em diferentes regiões paulistas, com destaque para cidades como São Paulo, Campinas, Osasco, São José do Rio Preto e Taubaté. Na Capital, por exemplo, 138 pessoas morreram em 2026 vítimas de doenças respiratórias. Em Taubaté, no Vale do Paraíba, foram 26 óbitos confirmados.

O levantamento também chama atenção para a incidência entre crianças de 0 a 4 anos e idosos acima de 60 anos, grupos que costumam exigir maior atenção durante períodos de circulação viral e mudanças bruscas de temperatura.

Entre os produtos com maior demanda nas lojas estão antigripais, analgésicos, antitérmicos, xaropes, expectorantes, pastilhas para garganta, antialérgicos, descongestionantes, sprays nasais, soro fisiológico, itens para lavagem nasal, inaladores, nebulizadores, vitaminas, suplementos, termômetros e produtos infantis para cuidados respiratórios.

A rede também observa crescimento na procura por hidratantes corporais e faciais, protetores labiais e dermocosméticos voltados para pele sensível, já que o frio, o ar seco e os banhos mais quentes costumam intensificar o ressecamento da pele.

Reforço na rede

Para reforçar o atendimento à população neste período, a Farma Conde também ampliou a estrutura das unidades CondeClin, modelo de clínicas exclusivas dentro das lojas. Atualmente, mais de 100 unidades da rede já contam com serviços farmacêuticos e exames rápidos, oferecendo mais praticidade e segurança para os clientes.

Entre os serviços disponíveis, a rede reforçou a oferta de testes rápidos voltados à detecção de doenças respiratórias. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a orientação, triagem e cuidado em locais próximos de casa.

Outro movimento da rede para o período é a ampliação de ofertas em medicamentos de alta procura para sintomas comuns da estação. Entre eles está o paracetamol com cafeína, da farmacêutica parceira MCG, indicado para o alívio de sintomas como dores e febre, conforme orientação profissional e informações de bula.

Para Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde, o papel da rede neste momento é ampliar o acesso ao cuidado com responsabilidade.

“Quando a temperatura cai, sabemos que muitas famílias passam a buscar alternativas para lidar com sintomas comuns da estação. Por isso, reforçamos nossas lojas, ampliamos serviços e trabalhamos para oferecer produtos com preço acessível, sempre com orientação adequada e segurança para a população”, afirma Claudia Conde.

A companhia destaca que, além do aumento na demanda por medicamentos, cresce também a procura por itens de prevenção e rotina de cuidado, como vitaminas, soro fisiológico, lavagem nasal, termômetros e produtos infantis. A orientação é que os consumidores fiquem atentos aos sintomas, evitem a automedicação e busquem atendimento profissional quando houver persistência ou agravamento do quadro.

“Nosso compromisso é estar perto das pessoas nos momentos em que elas mais precisam. A mudança de estação exige atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com maior sensibilidade respiratória. A farmácia tem um papel importante nesse cuidado, seja pelo acesso a produtos essenciais, seja pela orientação farmacêutica e pelos serviços clínicos disponíveis nas unidades”, completa Claudia.