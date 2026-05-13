Um homem acusado de estupro foi preso pela Polícia Militar em Santa Branca.

A prisão ocorreu na terça-feira (12) quando uma equipe do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento avistou e abordou o suspeito.

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