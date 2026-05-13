O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar as obras de restauro da Residência Olivo Gomes, no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos.

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As obras começaram em fevereiro deste ano para restaurar o imóvel, considerado marco da arquitetura moderna. O prédio vai abrigar a nova sede do Museu da Casa Brasileira, dedicado à arquitetura e ao design.