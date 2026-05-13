O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de terça-feira (12), por volta das 22h20, para atender ocorrência de vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba.
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No local, segundo a corporação, dois pintores que realizavam um serviço no interior de uma residência acabaram seccionando acidentalmente uma tubulação de gás que passava pelo imóvel, provocando o vazamento.
Diante do risco de explosão e intoxicação, a equipe do Corpo de Bombeiros isolou o ambiente e acessou o local onde estava instalado o cilindro de GLP.
Os bombeiros efetuaram o desligamento do sistema, controlando o vazamento e eliminando os riscos no imóvel. Ninguém ficou ferido.