Um incêndio em Caraguatatuba deixou um homem de 40 anos morto e outro de 34 anos ferido na madrugada desta quarta-feira (13), em uma residência na rua São João Batista, no bairro Jaraguá.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 5h30, após acionamento da Polícia Militar via Copom. Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já haviam controlado as chamas.