Um incêndio em Caraguatatuba deixou um homem de 40 anos morto e outro de 34 anos ferido na madrugada desta quarta-feira (13), em uma residência na rua São João Batista, no bairro Jaraguá.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 5h30, após acionamento da Polícia Militar via Copom. Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já haviam controlado as chamas.
Uma das vítimas, identificada no registro policial como Bruno Bertholdi, foi encontrada sem vida dentro da casa, em estado de carbonização. Outro homem conseguiu sair do imóvel com vida e foi socorrido pelo Samu à Santa Casa de Caraguatatuba para atendimento médico.
O que diz o boletim
O boletim de ocorrência aponta que as duas vítimas estariam em um dos cômodos da residência momentos antes do fogo. Há relato preliminar de que elas estariam cozinhando no interior do imóvel, mas a Polícia Civil informa que ainda não é possível confirmar essa dinâmica.
A vítima sobrevivente teria acordado com a casa já tomada pelas chamas e conseguiu deixar o local. As primeiras avaliações feitas pelas equipes indicam, em tese preliminar, que o fogo começou na parte interna do imóvel e depois se espalhou para outros cômodos.
A Polícia Militar isolou e preservou a área até a chegada da perícia. Equipes do Instituto de Criminalística e a autoridade policial de sobreaviso foram acionadas para os levantamentos técnicos.
Investigação da Polícia Civil
A ocorrência foi registrada como morte suspeita, encontro de cadáver e incêndio, com autoria desconhecida. As circunstâncias, causas e dinâmica do fogo permanecem sob investigação e dependem dos laudos periciais e de novas diligências.
O caso segue sob apreciação da autoridade policial. Até a emissão do boletim, não havia confirmação oficial sobre a causa das chamas nem sobre eventual responsabilidade criminal.