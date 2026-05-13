Prestes a completar 96 anos, o artista Tony Tornado é atração no Sesc São José dos Campos. Ele apresenta o show “Os Tornados” no próximo sábado (16), a partir das 20h, com entrada gratuita.
Acompanhado por sua banda, o músico percorre gêneros como soul, funk, samba-rock e black music numa performance que reafirma a sua importância histórica na cultura afro-brasileira e seu impacto no pensamento contemporâneo.
Embora a apresentação seja gratuita, é necessário realizar a retirada prévia dos ingressos, limitada a dois por CPF. A reserva online começa na sexta-feira, 15 de maio, a partir das 14h, no portal oficial do Sesc ou pelo aplicativo Credencial Sesc.
O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, 999, Jardim São Dimas, São José dos Campos. A classificação etária para o evento é livre.