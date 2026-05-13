13 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MÚSICA

Tony Tornado traz o show 'Os Tornados' a SJC; entrada gratuita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Tony Tornado se apresenta no Sesc São José dos Campos neste sábado (16)
Tony Tornado se apresenta no Sesc São José dos Campos neste sábado (16)

Prestes a completar 96 anos, o artista Tony Tornado é atração no Sesc São José dos Campos. Ele apresenta o show “Os Tornados” no próximo sábado (16), a partir das 20h, com entrada gratuita.

Acompanhado por sua banda, o músico percorre gêneros como soul, funk, samba-rock e black music numa performance que reafirma a sua importância histórica na cultura afro-brasileira e seu impacto no pensamento contemporâneo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Embora a apresentação seja gratuita, é necessário realizar a retirada prévia dos ingressos, limitada a dois por CPF. A reserva online começa na sexta-feira, 15 de maio, a partir das 14h, no portal oficial do Sesc ou pelo aplicativo Credencial Sesc.

O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, 999, Jardim São Dimas, São José dos Campos. A classificação etária para o evento é livre.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários