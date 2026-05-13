O Governo de São Paulo incorporou novas funcionalidades ao aplicativo SP Mulher Segura. Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência, o app passa a contar com o cadastro de protetores e um mapa integrado dos serviços de segurança e saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jornada dos protetores
Uma nova função recebe o nome de "jornada dos protetores". Ela permite que a usuária indique uma pessoa de confiança para integrar sua rede de apoio.
Esse protetor terá o papel de oferecer suporte emocional e incentivar a busca por ajuda especializada, recebendo uma cartilha com orientações sobre como agir em situações de emergência. O cadastro é feito pela vítima e validado pelo aceite do convidado no sistema.
Mapa integrado e botão do pânico
O novo mapa integrado disponibiliza endereços de Delegacias de Defesa da Mulher, batalhões da Polícia Militar e Institutos Médicos Legais para facilitar o acesso rápido aos órgãos públicos.
A atualização também otimiza o botão do pânico para mulheres com medida protetiva. Com o acionamento, os dados do protetor são incluídos na ocorrência gerada para o Centro de Operações da Polícia Militar, permitindo que a Cabine Lilás contate essa pessoa após o controle da situação.
Aplicativo
O SP Mulher Segura foi criado em 2024 e já soma 61 mil usuárias ativas, integrando o movimento SP Por Todas.
A ferramenta permite o registro de boletins de ocorrência on-line e o acionamento direto das forças de segurança. A iniciativa visa reduzir a subnotificação de crimes e garantir uma resposta policial mais eficiente para proteger mulheres e prender agressores em todo o estado de São Paulo.