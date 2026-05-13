O Governo de São Paulo incorporou novas funcionalidades ao aplicativo SP Mulher Segura. Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência, o app passa a contar com o cadastro de protetores e um mapa integrado dos serviços de segurança e saúde.

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Jornada dos protetores

Uma nova função recebe o nome de "jornada dos protetores". Ela permite que a usuária indique uma pessoa de confiança para integrar sua rede de apoio.