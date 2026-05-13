13 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

SP Mulher Segura ganha novas funcionalidades; Confira

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP- SP
App SP Mulher Segura conta com recursos para segurança da mulher vítima de violência
App SP Mulher Segura conta com recursos para segurança da mulher vítima de violência

O Governo de São Paulo incorporou novas funcionalidades ao aplicativo SP Mulher Segura. Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência, o app passa a contar com o cadastro de protetores e um mapa integrado dos serviços de segurança e saúde.

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Jornada dos protetores

Uma nova função recebe o nome de "jornada dos protetores". Ela permite que a usuária indique uma pessoa de confiança para integrar sua rede de apoio.

Esse protetor terá o papel de oferecer suporte emocional e incentivar a busca por ajuda especializada, recebendo uma cartilha com orientações sobre como agir em situações de emergência. O cadastro é feito pela vítima e validado pelo aceite do convidado no sistema.

Mapa integrado e botão do pânico

O novo mapa integrado disponibiliza endereços de Delegacias de Defesa da Mulher, batalhões da Polícia Militar e Institutos Médicos Legais para facilitar o acesso rápido aos órgãos públicos.

A atualização também otimiza o botão do pânico para mulheres com medida protetiva. Com o acionamento, os dados do protetor são incluídos na ocorrência gerada para o Centro de Operações da Polícia Militar, permitindo que a Cabine Lilás contate essa pessoa após o controle da situação.

Aplicativo

O SP Mulher Segura foi criado em 2024 e já soma 61 mil usuárias ativas, integrando o movimento SP Por Todas.

A ferramenta permite o registro de boletins de ocorrência on-line e o acionamento direto das forças de segurança. A iniciativa visa reduzir a subnotificação de crimes e garantir uma resposta policial mais eficiente para proteger mulheres e prender agressores em todo o estado de São Paulo.

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