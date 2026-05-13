13 de maio de 2026
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INCÊNDIO

Carro pega fogo no Itaguá, em Ubatuba, e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Veículo pegou fogo em via pública no bairro Itaguá, em Ubatuba
Veículo pegou fogo em via pública no bairro Itaguá, em Ubatuba

Um incêndio em um veículo mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ubatuba. O incidente ocorreu por volta das 20h de terça-feira (12), no bairro Itaguá.

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Após o acionamento, a equipe seguiu até o local e encontrou o carro atingido. Contudo, as chamas já tinham sido controladas pelo proprietário, que usou um extintor.

Foram realizados a vistoria e rescaldo para evitar uma reignição. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

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