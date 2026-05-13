Um incêndio em um veículo mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ubatuba. O incidente ocorreu por volta das 20h de terça-feira (12), no bairro Itaguá.
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Após o acionamento, a equipe seguiu até o local e encontrou o carro atingido. Contudo, as chamas já tinham sido controladas pelo proprietário, que usou um extintor.
Foram realizados a vistoria e rescaldo para evitar uma reignição. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido.