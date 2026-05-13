A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu em flagrante três homens por tráfico de drogas, no bairro Jardim Minas Gerais, na região norte da cidade.

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (12), na avenida Joaquim Moreira Ávila, após monitoramento tático com o auxílio de drones. O equipamento flagrou, em tempo real, o comércio de entorpecentes em um conjunto habitacional.

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