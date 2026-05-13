A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu em flagrante três homens por tráfico de drogas, no bairro Jardim Minas Gerais, na região norte da cidade.
A ação ocorreu na manhã de terça-feira (12), na avenida Joaquim Moreira Ávila, após monitoramento tático com o auxílio de drones. O equipamento flagrou, em tempo real, o comércio de entorpecentes em um conjunto habitacional.
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Os suspeitos foram identificados pelas iniciais W.R.A.O., de 29 anos, e G.M.C.S., de 18 anos. Durante a incursão das equipes da Força Tática e da Rocam, da Polícia Militar, eles tentaram fugir e foram filmados arremessando sacolas com drogas sobre o telhado de um imóvel.
Um terceiro envolvido, identificado como M.V.T., de 24 anos, foi detido nas proximidades atuando como "olheiro" do grupo.
No total, foram apreendidas 172 porções de cocaína, 163 de maconha e 86 de crack, além de R$ 204,35 em espécie e um aparelho celular Motorola.
Segundo o relatório policial, dois dos indiciados já possuíam medidas cautelares ativas e são reincidentes, o que motivou a conversão em prisão em preventiva, sem direito à fiança.
Os detidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permanecerão à disposição da Justiça para a audiência de custódia, agendada para esta quarta-feira (13).