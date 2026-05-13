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LITORAL NORTE

Família tem esperança de que Bruno seja achado vivo no mar

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Bruno Barreto Otsu tem experiência em atividades aquáticas
Bruno Barreto Otsu tem experiência em atividades aquáticas

As equipes de resgate do Litoral Norte intensificam as buscas por Bruno Barretto Otsu, de 21 anos, que desapareceu no mar em São Sebastião. O incidente ocorreu na segunda-feira (11) por volta das 10h30, na região costeira entre Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno.

Bruno submergiu após pular no mar para ajudar Maria Eduarda de Almeida Xavier, que havia sido arrastada por uma grande onda enquanto a dupla fazia uma trilha pelas pedras da orla.

O que diz Maria Eduarda

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Maria Eduarda relatou aos familiares que, após ser atingida pela onda, Bruno imediatamente pulou para resgatá-la. Devido às condições adversas e à força da correnteza, os dois jovens não conseguiram retornar e passaram a nadar em direção à praia.

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Após um longo período de desgaste físico, Maria Eduarda perdeu o contato visual com Bruno e permaneceu à deriva por aproximadamente cinco horas.

Ela conseguiu sobreviver ao se apoiar em galhos e na vegetação próximos à costa até ser localizada e resgatada por uma embarcação pesqueira, por volta das 15h, nas proximidades da Praia de Barequeçaba.

Bruno, no entanto, não foi mais localizado e permanece desaparecido. A família do jovem informou às autoridades que ele possui bom condicionamento físico e experiência em atividades aquáticas e trilhas, o que lhes dá esperança.

Buscas por Bruno

A operação de busca e salvamento mobiliza atualmente diversas frentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o apoio aéreo do helicóptero Águia de São José dos Campos.

Novas varreduras estão programadas para cobrir tanto a faixa costeira quanto as áreas marítimas adjacentes ao último ponto de avistamento. O caso segue sob investigação e acompanhamento das equipes de salvamento da região

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