As equipes de resgate do Litoral Norte intensificam as buscas por Bruno Barretto Otsu, de 21 anos, que desapareceu no mar em São Sebastião. O incidente ocorreu na segunda-feira (11) por volta das 10h30, na região costeira entre Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno.

Bruno submergiu após pular no mar para ajudar Maria Eduarda de Almeida Xavier, que havia sido arrastada por uma grande onda enquanto a dupla fazia uma trilha pelas pedras da orla.

O que diz Maria Eduarda

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Maria Eduarda relatou aos familiares que, após ser atingida pela onda, Bruno imediatamente pulou para resgatá-la. Devido às condições adversas e à força da correnteza, os dois jovens não conseguiram retornar e passaram a nadar em direção à praia.