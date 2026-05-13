O comerciante conhecido como "Henrique do Lanche", de 52 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Cabelinha, em Lorena.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h55 de terça-feira (12) , na Rua São Sebastião , quando a vítima se deslocava para uma chácara.

O crime

Henrique foi surpreendido por homens desconhecidos que dispararam várias vezes contra ele. Dois projéteis lhe acertaram, sendo um no quadril, que atravessou o corpo, e outro no ombro, que ficou alojado no pulmão.