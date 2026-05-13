O comerciante conhecido como "Henrique do Lanche", de 52 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Cabelinha, em Lorena.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h55 de terça-feira (12) , na Rua São Sebastião , quando a vítima se deslocava para uma chácara.
O crime
Henrique foi surpreendido por homens desconhecidos que dispararam várias vezes contra ele. Dois projéteis lhe acertaram, sendo um no quadril, que atravessou o corpo, e outro no ombro, que ficou alojado no pulmão.
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Mesmo ferido, conseguiu correr pela via pública e foi socorrido por uma mulher que passava pelo local, que o levou até a Santa Casa de Lorena. A testemunha que prestou socorro não foi localizada.
Internação
No hospital, o comerciante declarou à polícia que não conhece os autores do crime e que não possui desavenças. Ele permaneceu internado para passar pela retirada da bala por meio de cirurgia.
Investigação
A investigação será conduzida pela Polícia Civil , que buscará imagens das câmeras de monitoramento do COI instaladas próximas à Praça São Sebastião e em um estabelecimento próximo. O caso foi tipificado como tentativa de homicídio qualificado por emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima.